CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

GoldWarrior02b MT4 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
736
Ranking:
(4)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Nick Bilak

Asesor GoldWarrior02b MT4. Utiliza los indicadores: DayImpuls, zig-zag y CCII.

--------------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: M5.
Modelo: Todos los tics.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7694

FxDownloader 2006 FxDownloader 2006

Asesor FxDownloader de 2006.

Graal-003 Graal-003

Asesor a Graal-003. Utiliza el indicador iFractals.

Gaps Gaps

Asesor Gaps.

Fractales francurados Fractales francurados

Asesor Fractured Fractals. Utiliza el indicador iFractals.