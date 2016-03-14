Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
GoldWarrior02b MT4 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 736
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Nick Bilak
Asesor GoldWarrior02b MT4. Utiliza los indicadores: DayImpuls, zig-zag y CCII.
--------------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: M5.
Modelo: Todos los tics.
Asesor GoldWarrior02b MT4. Utiliza los indicadores: DayImpuls, zig-zag y CCII.
--------------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: M5.
Modelo: Todos los tics.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7694
FxDownloader 2006
Asesor FxDownloader de 2006.Graal-003
Asesor a Graal-003. Utiliza el indicador iFractals.
Gaps
Asesor Gaps.Fractales francurados
Asesor Fractured Fractals. Utiliza el indicador iFractals.