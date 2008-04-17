代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

GoldWarrior02b MT4 - MetaTrader 4EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2962
等级:
(4)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者: Nick Bilak



智能交易 GoldWarrior02b MT4。使用指标: DayImpuls, ZigZag и iCCI.



--------------------------------


测试参量


货币对: EURUSD。


时间周期: M5。


模式: 全部替克。




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7694

Graal-003 Graal-003

智能交易Graal-003。使用指标 iFractals。

MTF_atrstops MTF_atrstops

指标 MTF_atrstops.与指标 ATRStops_v1[1].1一起运行。

Channels Channels

智能交易 Channels,使用指标 МА。

BreakOut15 BreakOut15

智能交易BreakOut15.