喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
GoldWarrior02b MT4 - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 2962
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
作者: Nick Bilak
智能交易 GoldWarrior02b MT4。使用指标: DayImpuls, ZigZag и iCCI.
--------------------------------
测试参量
货币对: EURUSD。
时间周期: M5。
模式: 全部替克。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7694
