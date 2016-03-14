CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

FxDownloader 2006 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
696
Ranking:
(3)
Publicado:
Gselector.mq4 (22.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: KENZO

Asesor FxDownloader de 2006.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7693

Graal-003 Graal-003

Asesor a Graal-003. Utiliza el indicador iFractals.

GlamTrader GlamTrader

Asesor GlamTrader. Utiliza el indicador de Laguerre.

GoldWarrior02b MT4 GoldWarrior02b MT4

Asesor GoldWarrior02b MT4. Utiliza los indicadores: DayImpuls, zig-zag y CICI.

Gaps Gaps

Asesor Gaps.