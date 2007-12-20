Смотри, как бесплатно скачать роботов
GoldWarrior02b MT4 - эксперт для MetaTrader 4
Автор: Nick Bilak
Советник GoldWarrior02b MT4. Использует индикаторы: DayImpuls, ZigZag и iCCI.
--------------------------------
Параметры тестирования
Символ: EURUSD.
Период: M5.
Модель: все тики.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7694
