GoldWarrior02b MT4 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 860
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Nick Bilak
エキスパートアドバイザGoldWarrior02b MT4。DayImpuls、ZigZagとiCCIインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。
--------------------------------
バックテスト：
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7694
