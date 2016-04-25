Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
GoldWarrior02b MT4 - expert para MetaTrader 4
Autor: Nick Bilak
EA GoldWarrior02b MT4. Indicadores utilizados: DayImpuls, ZigZag e iCCI.
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: M5.
Modelo: Todos os ticks.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7694
