Experts

GoldWarrior02b MT4 - expert para MetaTrader 4

Autor: Nick Bilak

EA GoldWarrior02b MT4. Indicadores utilizados: DayImpuls, ZigZag e iCCI.

--------------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: M5.
Modelo: Todos os ticks.


Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7694

