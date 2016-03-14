Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractales francurados - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 772
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: tageiger aka
Asesor Fractured Fractals. Utiliza el indicador iFractals.
-------------------------------
Parámetros de la prueba:
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos los tics.
Asesor Fractured Fractals. Utiliza el indicador iFractals.
-------------------------------
Parámetros de la prueba:
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos los tics.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7696
Gaps
Asesor Gaps.GoldWarrior02b MT4
Asesor GoldWarrior02b MT4. Utiliza los indicadores: DayImpuls, zig-zag y CICI.
Indicador de Quasi-Volume bars (barras de cuasi-volumen)
Se forman barras de volúmenes casi iguales.Firebird v0.60
Asesor Firebird v0.60. Utiliza el indicador de MA.