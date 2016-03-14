CodeBaseSecciones
Publicado:
Autor: tageiger aka

Asesor Fractured Fractals. Utiliza el indicador iFractals.

Parámetros de la prueba:
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos los tics.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7696

