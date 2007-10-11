Смотри, как бесплатно скачать роботов
DayImpuls - индикатор для MetaTrader 4
- 8351
-
Автор: Gep aka tartan
Простейший индикатор, с огромными возможностями для анализа его данных и использования.
CatFX50
CatFX50 - легкая и выигрышная система, но не всё так просто. Будьте благоразумны и ставьте стопы на расстоянии 34 пипса.DigFiltr
Индикатор DigFiltr
Arbitraz
Индикатор ArbitrazDivergence
Показывает ситуацию, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Чаще всего проявляется при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности (20;80).