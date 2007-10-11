CodeBaseРазделы
DayImpuls - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Gep aka tartan

Простейший индикатор, с огромными возможностями для анализа его данных и использования.


CatFX50 CatFX50

CatFX50 - легкая и выигрышная система, но не всё так просто. Будьте благоразумны и ставьте стопы на расстоянии 34 пипса.

DigFiltr DigFiltr

Индикатор DigFiltr

Arbitraz Arbitraz

Индикатор Arbitraz

Divergence Divergence

Показывает ситуацию, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Чаще всего проявляется при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности (20;80).