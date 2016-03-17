Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Urheber: Nick Bilak
Advisor GoldWarrior02b MT4. Verwendet die Indikatoren: DayImpuls, ZigZag und iCCI.
Advisor GoldWarrior02b MT4. Verwendet die Indikatoren: DayImpuls, ZigZag und iCCI.
--------------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: M5.
Model: Alle Ticks.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7694
