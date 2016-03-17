CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

GoldWarrior02b MT4 - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
670
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Nick Bilak

Advisor GoldWarrior02b MT4. Verwendet die Indikatoren: DayImpuls, ZigZag und iCCI.
--------------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: M5.
Model: Alle Ticks.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7694

FxDownloader 2006 FxDownloader 2006

Advisor FxDownloader 2006.

Graal-003 Graal-003

Advise Graal-003. Verwendet den iFractals Indikator.

Gaps Gaps

Advisor Gaps.

Fractured Fractals Fractured Fractals

Advisor Fractured Fractals. Verwendet den iFractals Indikator.