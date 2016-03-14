Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ASCV - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 593
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: ID Corp
Asesor ASCV. Utiliza los indicadores ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig y Pivot_AllLevels.
--------------------------
Parámetros de la prueba
Período: М5.
Símbolo: EURUSD.
Modelo: Puntos de Control.
Asesor ASCV. Utiliza los indicadores ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig y Pivot_AllLevels.
--------------------------
Parámetros de la prueba
Período: М5.
Símbolo: EURUSD.
Modelo: Puntos de Control.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7655
Arttrader_v1_5
Asesor Arttrader v1_5.FX simple
Asesor experto gratuito Simple FX, cotiza automáticamente el mercado Forex mediante medias móviles. El asesor experto viene con manual y código fuente de usuario. Todos los ajustes de los asesores expertos pueden cambiarse en cualquier momento.
Bago_EA
Asesor Bago EA.Envelope 2
Asesor Envelope 2.