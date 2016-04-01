CodeBaseSeções
Experts

ASCV - expert para MetaTrader 4

Autor: IDS Corp

EA ASCV. Utiliza os indicadores ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig e Pivot_AllLevels.

--------------------------
Parâmetros de teste
Período: М5.
Símbolo: EURUSD.
Modelo: Control  points.


