Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ASCV - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 564
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: IDS Corp
EA ASCV. Utiliza os indicadores ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig e Pivot_AllLevels.
--------------------------
Parâmetros de teste
Período: М5.
Símbolo: EURUSD.
Modelo: Control points.
EA ASCV. Utiliza os indicadores ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig e Pivot_AllLevels.
--------------------------
Parâmetros de teste
Período: М5.
Símbolo: EURUSD.
Modelo: Control points.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7655
Arttrader_v1_5
EA Arttrader v1_5.Simple FX
O EA gratuito Simple FX negocia automaticamente no mercado Forex usando médias móveis. O EA vem com manual do usuário e código fonte. Todas as configurações do EA podem ser alteradas a qualquer momento.
Bago_EA
EA Bago EA.Envelope 2
EA Envelope 2.