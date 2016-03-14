Mira cómo descargar robots gratis
Arttrader_v1_5 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 677
- Ranking:
-
- Publicado:
Autor: Arthur Matteson
Los parámetros dan una ganancia de 43.5% en "Todos los ticks" para EUR/USD desde 13/07/2006 a 12/09/2006 (publicación 197 de MT4 , marco temporal H1)
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7654
FX simple
Asesor experto gratuito Simple FX, cotiza automáticamente el mercado Forex mediante medias móviles. El asesor experto viene con manual y código fuente de usuario. Todos los ajustes de los asesores expertos pueden cambiarse en cualquier momento.AOCCI
Asesor AOCCI.