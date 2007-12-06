CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

ASCV - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
3003
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: IDS Corp

Советник ASCV. Использует индикатор ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig и Pivot_AllLevels.

Тестировал:
Период: М5.
Символ: EURUSD.
Модель: контрольные точки.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7655

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

Советник Arttrader_v1_5.

Скрипт для расчета MAE и MFE Скрипт для расчета MAE и MFE

Рассчитываются также и просадки.

Doji Arrows Doji Arrows

Советник Doji Arrows. Сделан из индикатора.

DojiTrader DojiTrader

Советник Doji Trader.