ASCV - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3003
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: IDS Corp
Советник ASCV. Использует индикатор ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig и Pivot_AllLevels.
Тестировал:
Период: М5.
Символ: EURUSD.
Модель: контрольные точки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7655
