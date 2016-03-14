El asesor experto gratuito Simple FX comercia automáticamente en el mercado Forex mediante medias móviles.

En las dos medias móviles pueden cambiarse el período, el método y el tipo. También puede cambiarse la configuración de las órdenes: tamaño del lote, deslizamiento y número mágico. El asesor experto puede negociar con cualquier par y con cualquier broker mt4. Simple FX funciona mejor conectado a la gráfica con un timeframe diario D1.

La última versión de FX Simple es simplefx2.mq4. Los cambios incluyen:

Añadidos s/l y t/p modificables



Corrección de errores en el código de s/l y t/l

Ahora el asesor espera el primer cruce de MA

Si se utiliza s/l o t/p y la orden alcanza s/l o t/p, el asesor esperará el próximo cruce de MA



Las variables importantes se guardan automáticamente en un archivo













Cómo funciona

Es simple (valga la redundancia). Cuando la media móvil corta está encima de la media móvil larga se considera que la tendencia ascendente o alcista. El asesor experto cierra su orden de venta (si alguna está abierta) y se abre una orden de compra. Cuando la media móvil corta está por debajo de la media móvil larga se considera la tendencia descendente o bajista. El asesor experto cierra su orden de compra (si alguna está abierta) y se abre una orden de venta. Por lo tanto, el asesor experto mantiene en el mercado la tendencia ascendente y descendente.

Stop_Loss y Take_Profit

Las variables Stop_Loss y Take_Profit son opcionales, pueden dejar los valores en cero y el EA seguirá comerciando correctamente. Si desea más control sobre el asesor experto puede cambiar uno o más de los valores. Por ejemplo, para tener posiciones abiertas del EA con un take proft de 20 pips simplemente cambiaría el valor Take_Profit a 20.

Long_MA_Method y Short_MA_Method

Media móvil simple (SMA) = 0

(EMA) de media móvil exponencial = 1

Media móvil Suavizada (SMMA) = 2

Media móvil ponderada lineal (LWMA) = 3

Long_MA_Applied_Price y Short_MA_Applied_Price

Close price = 0

Open price = 1

High price = 2

Low price = 3

Median price = 4 (valor por defecto)

Typical price = 5

Weighted close price = 6

Saludos cordiales,Glenn Bacon (RobinHood)