CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Pivot AllLevels - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
11826
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Pivot_AllLevels.


Pivot AllLevels

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

Индикатор BrainTrend1Sig.

MAMA NK MAMA NK

Индикатор #MAMA_NK.

NRTR NK NRTR NK

Индикатор NRTR_NK.

PriceChannel Stop NK PriceChannel Stop NK

Индикатор PriceChannel_Stop_NK.