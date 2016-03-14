Mira cómo descargar robots gratis
Bago_EA - Asesor Experto para MetaTrader 4
Autor: Hua Ai (aha)
Utiliza los indicadores: MA y RSI. La descripción del asesor está en el código.
-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Modelo: Todos los Tics.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7656
