CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Bago_EA - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
636
Ranking:
(6)
Publicado:
Bago_ea.mq4 (24.65 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Hua Ai (aha)

Utiliza los indicadores: MA y RSI. La descripción del asesor está en el código.

-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Modelo: Todos los Tics.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7656

ASCV ASCV

Asesor ASCV. Utiliza los indicadores ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig y Pivot_AllLevels.

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

Asesor Arttrader v1_5.

Envelope 2 Envelope 2

Asesor Envelope 2.

BreakOut15 BreakOut15

Asesor BreakOut15.