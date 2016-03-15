コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ASCV - MetaTrader 4のためのエキスパート

制作者: IDS Corp

インディケータASCTrend1sigBrainTrend1SigPivot_AllLevelsをベースにしたASCVというエキスパートアドバイザです。

テスト:
時間軸: 5分足
通貨ペア: ユーロドル
モデル: コントロールポイント


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7655

