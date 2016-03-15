無料でロボットをダウンロードする方法を見る
制作者: IDS Corp
インディケータASCTrend1sig、BrainTrend1SigとPivot_AllLevelsをベースにしたASCVというエキスパートアドバイザです。
テスト:
時間軸: 5分足
通貨ペア: ユーロドル
モデル: コントロールポイント
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7655
