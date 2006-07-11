ASCTrend1sig

Осциллятор быстро обнаруживает прекращение ценового тренда и начало бокового движения цены в горизонтальном интервале и наоборот.

Два индикатора CCI разных периодов в одном подокне.

Индикатор Detrendeded Price Oscillator (DPO) похож на скользящую среднюю, поскольку он также отфильтровывает направленность (тренд) в значениях цен.