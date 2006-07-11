CodeBaseРазделы
Индикаторы

ASCTrend1sig - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
13090
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор ASCTrend1sig. Показывает, когда продавать, а когда покупать.

