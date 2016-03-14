CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Envelope 2 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
Bb_0_1.mq4 (15.35 KB) ver
Autor: tageiger

Asesor Envelope 2. Probado en el período H1.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7657

