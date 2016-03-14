Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Envelope 2 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 707
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: tageiger
Asesor Envelope 2. Probado en el período H1.
Asesor Envelope 2. Probado en el período H1.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7657
Bago_EA
Asesor Bago EA.ASCV
Asesor ASCV. Utiliza los indicadores ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig y Pivot_AllLevels.
BreakOut15
Asesor BreakOut15.Señal Probabilidad de Dirección
Gráficos de correlación entre el cambio porcentual de la señal de precio y la señal de precio, para determinar la alta probabilidad de la actual dirección de la señal de precio.