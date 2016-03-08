Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Centro de gravedad por J. F. Ehlers - indicador para MetaTrader 4
El indicador de centro de gravedad permite identificar los puntos de pivote principal casi sin ningún retraso. La idea de calcular un centro de gravedad apareció de la investigación de desfases de diferentes filtros con la respuesta de impulso finito (FIR) de acuerdo con la amplitud relativa de los coeficientes del filtro. SMA (media móvil Simple) es un FIR-filter, en que los coeficientes tienen el mismo valor. Como resultado el centro de gravedad del SMA es un exacto centro del filtro. WMA (Weighted Moving Average) es un FIR-filter, en el que el último cambio de precio se carga a través de la longitud del filtro y así sucesivamente.
Los valores de ponderación son los coeficientes de los filtros. Coeficientes de los filtros WMA se pueden presentar como contornos de un triángulo. El centro de gravedad está en el 1/3 de la longitud de la base de triángulo. Así el centro de gravedad WMA se desplaza a la derecha con respecto al centro de gravitación de la AME de la misma longitud, que nos da un desfase menor. Para todos los ejemplos con los filtros FIR, la suma de las producciones de los coeficientes y el precio debe ser dividido por la suma de los coeficientes para presevar los precios originales
El más famoso de tales filtros FIR es filtro de Ehlers que puede presentarse de la siguiente manera:
