Indicadores

Centro de gravedad por J. F. Ehlers - indicador para MetaTrader 4

Centro de gravedad realmente tiene un desfase cero y precisamente permite definir puntos de inflexión. Este indicador es el resultado del estudio de filtros adaptativos Ehler.


El indicador de centro de gravedad permite identificar los puntos de pivote principal casi sin ningún retraso. La idea de calcular un centro de gravedad apareció de la investigación de desfases de diferentes filtros con la respuesta de impulso finito (FIR) de acuerdo con la amplitud relativa de los coeficientes del filtro. SMA (media móvil Simple) es un FIR-filter, en que los coeficientes tienen el mismo valor. Como resultado el centro de gravedad del SMA es un exacto centro del filtro. WMA (Weighted Moving Average) es un FIR-filter, en el que el último cambio de precio se carga a través de la longitud del filtro y así sucesivamente.

Los valores de ponderación son los coeficientes de los filtros. Coeficientes de los filtros WMA se pueden presentar como contornos de un triángulo. El centro de gravedad está en el 1/3 de la longitud de la base de triángulo. Así el centro de gravedad WMA se desplaza a la derecha con respecto al centro de gravitación de la AME de la misma longitud, que nos da un desfase menor. Para todos los ejemplos con los filtros FIR, la suma de las producciones de los coeficientes y el precio debe ser dividido por la suma de los coeficientes para presevar los precios originales

El más famoso de tales filtros FIR es filtro de Ehlers que puede presentarse de la siguiente manera:


El centro de gravedad se calcula como en el filtro Ehlers utilizando la fórmula:


En este indicador el parámetro por = 10 establece el período para el cálculo del indicador, el parámetro PriceType = 0 establece el tipo de precio, basado en que el indicador se calcula - así conseguimos la línea principal (color azul). Para la señal de la línea (color rojo) del parámetro SmoothPer = 3 establece el período de suavizado de la línea del indicador principal, el parámetro SmoothType = 0 indica el tipo de suavizado. La interpretación de los valores del parámetros se da en forma de comentarios en el código del indicador.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7068

