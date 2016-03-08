Pon "Me gusta" y sigue las noticias
La acumulación/distribución de Williams, W_A/D es la suma acumulada de movimientos de los precios "acumulativos" positivo y negativo "distributivos". El término "acumulación" se utiliza para denotar el mercado controlado por los compradores, "distribución" denota que el mercado está controlado por los vendedores.
Así, si el precio de cierre actual es mayor que el anterior, W_A/D se agranda por la diferencia entre el precio de cierre actual y el mínimo verdadero. Si el precio de cierre actual es menor que el anterior, W_A/D es disminuido por la diferencia entre el precio de cierre actual y el máximo verdadero.
Las señales de trade ВAs de este indicador, recomiendan las divergencias Williams:
Cuando el precio alcanza un nuevo máximo y W_A/D no puede alcanzar el nuevo máximo, significa que se lleva a cabo la distribución de seguridad. Esto es una señal de venta;
Cuando el precio alcanza un nuevo mínimo y W_A/D no puede alcanzar el nuevo mínimo, significa que se lleva a cabo la acumulación de seguridad. Esto es una señal de compra.
