Centro de Gravidade por J.F. Ehlers - indicador para MetaTrader 4
O indicador Centro de Gravidade permite identificar os principais pontos de pivot quase que sem atraso algum. A ideia do cálculo do centro de gravidade apareceram a partir da investigação das defasagens de diferentes filtros com a resposta de impulso finita (FIR) em acordo com a amplitude relativa dos coeficientes do filtro. A SMA (Média Móvel Simples) é um filtro-FIR, em que todos os coeficientes possuem um e o mesmo valor. Como resultado, o centro de gravidade da SMA é um centro exato do filtro. WMA (Média Móvel Ponderada) é um filtro-FIR, em que a última mudança do preço é ponderada através do comprimento do filtro, e assim por diante.
Os valores de ponderação são os coeficientes dos filtros. Os coeficientes dos filtros WMA podem ser apresentados como contornos de um triângulo. O centro de gravidade é 1/3 do comprimento da base do triângulo. Assim, o centro de gravidade WMA é deslocado para a direita com respeito ao centro de gravidade da SMA de mesmo comprimento, o que nos dá um atraso menor. Para todos os exemplos com os filtros-FIR, a soma dos produto dos coeficientes e o preço devem ser divididos pela soma dos coeficientes para a preservação dos preços originais.
O mais famoso desses filtros FIR é o filtro de Ehlers que pode ser apresentado da seguinte forma:
