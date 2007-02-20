



В данной индикаторе параметр Per=10 задает период для вычисления индикатора, параметр PriceType=0 задает тип цен, от которых он вычисляется - получается главная линия индикатора (синего цвета) Для сигнальной линии (красного цвета) параметр SmoothPer=3 задает период сглаживания главной линии индикатора, а параметр SmoothType=0 означает тип сглаживания. Расшифровка значений параметров находится в коде индикатора в виде комментария.



Когда я отлаживал код адаптивного КИХ-фильтра, я заметил, что сам центр гравитации движется в направлении противоположном ценовым колебаниям. Центр движется вправо, когда цена идет вверх, и влево, когда цена идет вниз. Поскольку центр гравитации измеряется как расстояние от последней цены, он уменьшается, когда цена растет, и растет, когда цена падает. Теперь осталось только создать на основе центра гравитации сглаженный осциллятор, который бы фиксировал ценовые колебания и имел бы нулевое отставание."Центр гравитации вычисляется подобным же образом как фильтр Элерса по формуле: