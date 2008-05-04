真正的重心指标存在零的落后时间并且能够精确指定转折点。这种指标适应性转换器是Ehler的研究成果。



该重心（Center of Gravity）指标可以在几乎没有任何落后时间的情况下指出主要支点。重心指标的计算想法是不同转换器有限推进响应 (FIR) 的落后时间调查要与转换器幅度关系系数相符。 SMA (简单移动平均数)是一个 FIR 转换器，其中全部系数由一个并且值相同。结果SMA的重心是转换器的真正中心。 WMA (重量移动平均数)是一个 FIR-转换器， 其中最后价格变化是通过转换器的长度衡量等等。



重量值为转换器的系数。 WMA 转换器的系数可以作为一个三角形的等高线。 该重心在三角形的1/3长度处。因此，为了尊重同样长度的SMA重心。WMA 重心被平移至右侧，可以减少落后时间。所有范例中，FIR转换器 系数产生的总数和价格必须划分开。



最著名的是Ehlers的转换器 - FIR转换，公式如下：

