Center of Gravity는 지연이 없으며 전환점을 정확하게 정의할 수 있습니다. 이 지표는 adaptive filter와 관련한 Ehler의 연구 결과입니다.



Center of Gravity 지표는 거의 지연 없이 주요 피벗 지점을 식별할 수 있습니다. Center of Gravity를 계산하는 아이디어는 필터 계수의 상대 진폭에 따라 유한 임펄스 응답(FIR)을 사용하여 서로 다른 필터의 지연을 조사한 결과로 나타납니다. SMA(단순 이동 평균)는 모든 계수가 하나의 동일한 값을 갖는 FIR 필터입니다. 결과적으로 SMA의 center of gravity는 필터의 정확한 중심입니다. WMA(가중 이동 평균)는 FIR 필터로 마지막 가격 변동에다가 필터 길이로 가중치를 적용합니다.



가중치 값은 필터 계수입니다. WMA 필터의 계수는 삼각형의 등고선으로 표시될 수 있습니다. Center of Gravity는 삼각형 밑변 길이의 1/3 지점에 있습니다. 따라서 WMA 무게 중심은 동일한 길이의 SMA 무게 중심에 대해 오른쪽으로 이동하므로 더 작은 지연이 발생합니다. FIR 필터가 있는 모든 예에서 계수와 가격의 합계는 원래 가격을 보존하기 위해 계수의 합계로 나누어야 합니다.



그러한 FIR 필터 중 가장 유명한 것은 Ehlers 필터로 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

