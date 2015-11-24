私たちのファンページに参加してください
Center of Gravity by J. F. Ehlers - MetaTrader 4のためのインディケータ
センタオブグラビティは、メインとなるピボットポイントをほとんどラグなしで定義できます。センターオブグラビティの計算は、フィルター係数の振幅に従う有限インパルス応答(FIR)による、いくつかのフィルターから生じるラグの研究に基づいています。SMA (Simple Moving Average) は、すべての係数がひとつか同じ値を持つ FIR-filterです。結果として、SMAのセンターオブグラビティ（重心）は、フィルターの正確な中心となります。WMA (Weighted Moving Average)は、最後の価格変化がフィルターの長さ等で重み付けされた FIR-filterです
重み付けの値は、フィルターの係数です。WMAフィルターの係数は、三角形の外郭として表現できます。重心は、三角形の中心線の長さの1/3上です。よって、WMAの重心は、同じ長さのSMA重心に対して右方向にシフトされます。これにより少しのラグが発生します。FIRフィルターのすべての例で、係数と価格の積の合計を、元の価格の係数の合計で割ります。
上記のようなFIRフィルターのもっとも有名な例は、 下記で表されるEhlers のフィルターです:
