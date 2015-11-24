コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Center of Gravity by J. F. Ehlers - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
2237
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
センターオブグラビティは、実質的にラグがなく、正確に転換点を見出します。このインジケーターは、Ehler氏の適応的フィルターの研究成果です。


センタオブグラビティは、メインとなるピボットポイントをほとんどラグなしで定義できます。センターオブグラビティの計算は、フィルター係数の振幅に従う有限インパルス応答(FIR)による、いくつかのフィルターから生じるラグの研究に基づいています。SMA (Simple Moving Average) は、すべての係数がひとつか同じ値を持つ FIR-filterです。結果として、SMAのセンターオブグラビティ（重心）は、フィルターの正確な中心となります。WMA (Weighted Moving Average)は、最後の価格変化がフィルターの長さ等で重み付けされた FIR-filterです
重み付けの値は、フィルターの係数です。WMAフィルターの係数は、三角形の外郭として表現できます。重心は、三角形の中心線の長さの1/3上です。よって、WMAの重心は、同じ長さのSMA重心に対して右方向にシフトされます。これにより少しのラグが発生します。FIRフィルターのすべての例で、係数と価格の積の合計を、元の価格の係数の合計で割ります。

上記のようなFIRフィルターのもっとも有名な例は、 下記で表されるEhlers のフィルターです:


センターオブグラビティは、公式を用いて、Ehlersフィルターとして計算します:


今回のインジケーターでは、パラメータ Per=10 はインジケータの計算期間を表します。パラメータ PriceType=0 はインジケータの計算に使う価格種別　 - よって、メインラインを取得します。 (青色). シグナルライン（赤色）では、パラメータ SmoothPer=3 はメインラインのスムージング期間を表します。パラメータ SmoothType=0 はスムージングの種別を表します。パラメータの値の説明は、インジケータのコードのコメントに記載されています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7068

