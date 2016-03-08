Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ADX suavizada por John Ehlers - indicador para MetaTrader 4
- 2922
El Indicador ADX suavizado fue escrito a petición de un visitante del foro y no era demasiado difícil. Sin embargo, la búsqueda de una descripción del algoritmo ADX suavizado resultó en nada. Por esta razón doy a continuación sólo el código que ha proporcionado:
Inputs: {declaring inputs}
Length( 14 ),
ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33);
DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ),
DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0),
ADXLead(0), ADXFinal(0);
DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1];
DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1];
ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1];
Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;
De hecho, si no intenta entrar en el profundo sentido subyacente del texto inicial de la ADX suavuizado, este alisado puede dividirse en dos etapas. Supongamos que tenemos una secuencia numérica P y tenemos que pulirla con un retraso mínimo. Para ello, construimos en la primera función de la etapa V(P) de la oscilación P-secuencia de la siguiente fórmula:
V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4,
donde:
- P0 es el valor actual de la secuencia de un precio o un indicador;
- P1 es el valor anterior de la secuencia;
- V1 es el valor anterior de oscilación;
- V0 es el valor actual de la oscilación.
O, de una manera diferente:
V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4,
donde:
Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - Ráfaga Ehlers (el término es inventado por mí).
En la segunda etapa, se aplica el suavizado ponderado simple:
W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1).
donde:
- W0 es el valor suavizado actual de secuencia P;
- V0 es el valor actual de la oscilación de la secuencia de P;
- W1 es el anterior valor alisado.
