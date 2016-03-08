CodeBaseSecciones
ADX suavizada por John Ehlers - indicador para MetaTrader 4

El Indicador ADX suavizado fue escrito a petición de un visitante del foro y no era demasiado difícil. Sin embargo, la búsqueda de una descripción del algoritmo ADX suavizado resultó en nada. Por esta razón doy a continuación sólo el código que ha proporcionado:


Inputs: {declaring inputs}
     Length( 14 ),
     ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33);
 
variables: {declaring variables}
     DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ), 
     DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0),
     ADXLead(0), ADXFinal(0);

{now calling the built-in ADX functions, so we don't need to calculate them}
Value1 = DirMovement( H, L, C, Length, DMIPlus, DMIMinus, ADX);
 
{this part is the actual smoothing of the original ADX indicator, DI+, DI- and ADX lines are smoothed}
DIPlusLead = 2*DMIPlus + (alpha1 - 2) * DMIPlus[1] + (1 - alpha1) * DIPlusLead[1];
DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1];
 
DIMinusLead = 2*DMIMinus + (alpha1 - 2) * DMIMinus[1] + (1 - alpha1) * DIMinusLead[1];
DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1];
 
ADXLead = 2*ADX + (alpha1 - 2) * ADX[1] + (1 - alpha1) * ADXLead[1];
ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1];
 
{Plotting them on chart}
Plot1( DIPlusFinal, "DMI+" ) ;
Plot2( DIMinusFinal, "DMI-" ) ;
Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;

De hecho, si no intenta entrar en el profundo sentido subyacente del texto inicial de la ADX suavuizado, este alisado puede dividirse en dos etapas. Supongamos que tenemos una secuencia numérica P y tenemos que pulirla con un retraso mínimo. Para ello, construimos en la primera función de la etapa V(P) de la oscilación P-secuencia de la siguiente fórmula:

     V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4,
donde:

  • P0 es el valor actual de la secuencia de un precio o un indicador;
  • P1 es el valor anterior de la secuencia;
  • V1 es el valor anterior de oscilación;
  • V0 es el valor actual de la oscilación.

O, de una manera diferente:
    
     V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4,
donde:
   
     Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - Ráfaga Ehlers (el término es inventado por mí).

En la segunda etapa, se aplica el suavizado ponderado simple:
 
     W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1).
donde:

  • W0 es el valor suavizado actual de secuencia P;
  • V0 es el valor actual de la oscilación de la secuencia de P;
  • W1 es el anterior valor alisado.
En ADX alisado, este algoritmo de suavizado se aplica a todos los tres búferes del indicador estándar ADX. Por esta razón el indicador obtenido se llama ADX alisado (o suavizado). Si estábamos alisando el indicador RSI, lo llamamos RSI alisado, etc.. La figura siguiente muestra que el ADX alisado, en efecto, no es tan 'nervioso' como el original, estándar ADX (Indice de movimiento direccional promedio).


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7072

