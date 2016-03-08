El oscilador Ultimate ofrecido por Larry Williams es un promedio ponderado de los valores de tres indicadores estocásticos definidos en un corto, medianos y largos períodos.





La duración de los períodos suele ser la correlación 1:2:4 (duplicación) o 1:2:3 (multiplicidad). Los periodos deben elegirse según las características de un determinado mercado. Los valores recomendados son: 14/07/28 o 14/07/21.

