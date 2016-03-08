Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Oscilador Ultimate - indicador para MetaTrader 4
El oscilador Ultimate ofrecido por Larry Williams es un promedio ponderado de los valores de tres indicadores estocásticos definidos en un corto, medianos y largos períodos.
La duración de los períodos suele ser la correlación 1:2:4 (duplicación) o 1:2:3 (multiplicidad). Los periodos deben elegirse según las características de un determinado mercado. Los valores recomendados son: 14/07/28 o 14/07/21.
El indicator Tendencia del precio y volumen (PVT), como en el Volumend de Balance (OBV), representa la suma acumulativa de los volúmenes de comercio calculado teniendo en cuenta los cambios de precio del cierre.Volumen de tasa de cambio - VROC
El indicador es equivalente a uno de los indicadores clásicos más antiguos, ROC. Los precios son reemplazados con volúmenes en este indicador presente.
El indicador Williams' Accumulation/Distribution, W_A/D es la suma acumulada de movimientos de los precios positivos "acumulativos" y negativo "distributivos".Correlación de rango de Spearman
La correlación de rango de Spearman es un método no paramétrico utilizado para hacer estudios estadísticos de las relaciones entre fenómenos. En este caso, se detectará el grado de paralelismo entre dos secuencias numéricas.