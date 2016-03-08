CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Oscilador Ultimate - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1942
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El oscilador Ultimate ofrecido por Larry Williams es un promedio ponderado de los valores de tres indicadores estocásticos definidos en un corto, medianos y largos períodos.


La duración de los períodos suele ser la correlación 1:2:4 (duplicación) o 1:2:3 (multiplicidad). Los periodos deben elegirse según las características de un determinado mercado. Los valores recomendados son: 14/07/28 o 14/07/21.




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7063

Tendencia del precio y volumen - PVT Tendencia del precio y volumen - PVT

El indicator Tendencia del precio y volumen (PVT), como en el Volumend de Balance (OBV), representa la suma acumulativa de los volúmenes de comercio calculado teniendo en cuenta los cambios de precio del cierre.

Volumen de tasa de cambio - VROC Volumen de tasa de cambio - VROC

El indicador es equivalente a uno de los indicadores clásicos más antiguos, ROC. Los precios son reemplazados con volúmenes en este indicador presente.

Acumulación/Distribución de Williams, W A/D Acumulación/Distribución de Williams, W A/D

El indicador Williams' Accumulation/Distribution, W_A/D es la suma acumulada de movimientos de los precios positivos "acumulativos" y negativo "distributivos".

Correlación de rango de Spearman Correlación de rango de Spearman

La correlación de rango de Spearman es un método no paramétrico utilizado para hacer estudios estadísticos de las relaciones entre fenómenos. En este caso, se detectará el grado de paralelismo entre dos secuencias numéricas.