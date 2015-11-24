コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ultimate Oscillator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Larry Williams氏のアルティメットオシレーターは、短期、中期、長期の３つのストキャスティクスの加重平均です。

期間の長さの比率は、通常 1:2:4 (倍) か 1:2:3 (多重)にします。期間は相場の特徴に合わせて選択します。推奨値: 7-14-28 か 7-14-21。

