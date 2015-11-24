無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ultimate Oscillator - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1480
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Larry Williams氏のアルティメットオシレーターは、短期、中期、長期の３つのストキャスティクスの加重平均です。
期間の長さの比率は、通常 1:2:4 (倍) か 1:2:3 (多重)にします。期間は相場の特徴に合わせて選択します。推奨値: 7-14-28 か 7-14-21。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7063
Price and Volume Trend - PVT
プライスボリュームトレンド(PVT)は、オンバランスボリューム(OBV)同様に、終値の変化を想定した上で取引量の累積値を表します。Volume Rate of Change - VROC
このインジケーターは、最も古典的なインジケーターROCの類似形です。このインジケーターでは、価格の代わりにボリュームを使います。
Williams' Accumulation/Distribution, W A/D
ウィリアムズのアキュムレーション/ディストリビューション W_A/D は正の"アキュムレーション"と負の"ディストリビューション"の合計を累積したものです。Spearman's Rank Correlation
スピアマンの順位相関係数は、統計的に相関を調べる処理をするときの非パラメトリックメソッドです。今回の場合、２つ数値列の並行度合いが検出されます。