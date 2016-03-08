El indicator Tendencia del precio y volumen (PVT), como en el Volumend de Balance (OBV), representa la suma acumulativa de los volúmenes de comercio calculado teniendo en cuenta los cambios de precio del cierre.



El algoritmo de cálculo es cercano al del indicador OBV. Pero en OBV añade el volumen entero diario al valor actual del indicador cuando el cierre los precios es más alto y quita todo el volumen cuando cierre los precios es más bajo, mientras que en PVT agrega o quita sólo una parte del volumen diario. La parte exacta del volumen que se añade al PVT es determinada por el valor del precio cambia relativamente el precio de cierre del día anterior.





En OBV, se suman los volúmenes totales acumulados para cada periodo. Sin embargo, en PVT, el volumen se multiplica por el coeficiente que depende de la diferencia entre el precio de cierre actual y el anterior. La imagen de abajo muestra que el comportamiento de ambos indicadores está muy correlacionado:

