O Oscilador Ultimate oferecido por Larry Williams é uma média ponderada dos valores de três indicadores estocásticos definidos em um período curto, médio e longo.





O tamanho dos períodos é geralmente sob a correlação 1:2:4(duplicação) ou 1:2:3 (multiplicidade). Os períodos devem ser escolhidos de acordo com as características de um determinado mercado. Os valores recomendados são: 7-14-28 ou 7-14-21.

