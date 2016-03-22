CodeBaseSeções
Oscilador Ultimate - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
O Oscilador Ultimate oferecido por Larry Williams é uma média ponderada dos valores de três indicadores estocásticos definidos em um período curto, médio e longo.


O tamanho dos períodos é geralmente sob a correlação 1:2:4(duplicação) ou 1:2:3 (multiplicidade). Os períodos devem ser escolhidos de acordo com as características de um determinado mercado. Os valores recomendados são: 7-14-28 ou 7-14-21.




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7063

