얼티밋 오실레이터 - MetaTrader 4용 지표
Larry Williams가 개발한 Ultimate oscillator는 단기, 중기, 장기로 정의된 3가지 확률적 지표 값의 가중 평균(weighted average)입니다.
기간의 길이는 일반적으로 1:2:4(2배) 또는 1:2:3(다중성)의 상관 관계에 있습니다. 기간은 특정 시장의 특성에 따라 선택해야 합니다. 권장값은 다음과 같습니다: 7-14-28 or 7-14-21.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7063
가격과 거래량 트렌드(Price and Volume Trend) - PVT
PVT(Price and Volume Trend Indicator)는 OBV(On Balance Volume)처럼 종가의 변동을 고려하여 계산된 거래량의 누적 합계를 나타냅니다.Volume Rate of Change - VROC
이 지표는 가장 오래된 고전 지표 중 하나인 ROC와 동일합니다. 가격이 수량으로 대체됩니다.
윌리엄스 누적/분배 지표(Williams'Accumulation/Distribution),W_A/D
Williams의 누적/분배, W_A/D 지표는 양의 "누적"된 가격의 움직임과 음의 "분배"된 가격의 움직임의 누적 합계입니다.스피어맨의 순위 상관(Spearman's Rank Correlation)
스피어맨의 순위 상관은 현상 간의 관계에 대해서 통계적인 연구를 수행하기 위해 사용되는 비모수적 방법입니다. 이 경우 두 숫자의 시퀀스 간의 실제 병렬도가 감지됩니다.