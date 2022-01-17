코드베이스섹션
지표

얼티밋 오실레이터 - MetaTrader 4용 지표

Larry Williams가 개발한 Ultimate oscillator는 단기, 중기, 장기로 정의된 3가지 확률적 지표 값의 가중 평균(weighted average)입니다.


기간의 길이는 일반적으로 1:2:4(2배) 또는 1:2:3(다중성)의 상관 관계에 있습니다. 기간은 특정 시장의 특성에 따라 선택해야 합니다. 권장값은 다음과 같습니다: 7-14-28 or 7-14-21.




