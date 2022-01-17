PVT(Price and Volume Trend Indicator)는 OBV(On Balance Volume)처럼 종가의 변동을 고려하여 계산된 거래량의 누적 합계를 나타냅니다.

이 지표는 가장 오래된 고전 지표 중 하나인 ROC와 동일합니다. 가격이 수량으로 대체됩니다.