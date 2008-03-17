终极震荡指标由Larry Williams提供。该指标是三个随机指标指定短期，中期和长期值的权衡平均值。





周期的长度通常与 1:2:4 (doubling) 或1:2:3 (multiplicity)有关。周期应该按照市场的特性进行选择。建议值: 7-14-28 或 7-14-21.

