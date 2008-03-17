代码库部分
Ultimate Oscillator - MetaTrader 4脚本

终极震荡指标由Larry Williams提供。该指标是三个随机指标指定短期，中期和长期值的权衡平均值。


周期的长度通常与 1:2:4 (doubling) 或1:2:3 (multiplicity)有关。周期应该按照市场的特性进行选择。建议值: 7-14-28 或 7-14-21.




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7063

