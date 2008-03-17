请观看如何免费下载自动交易
Ultimate Oscillator - MetaTrader 4脚本
- 显示:
6090
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
终极震荡指标由Larry Williams提供。该指标是三个随机指标指定短期，中期和长期值的权衡平均值。
周期的长度通常与 1:2:4 (doubling) 或1:2:3 (multiplicity)有关。周期应该按照市场的特性进行选择。建议值: 7-14-28 或 7-14-21.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7063
