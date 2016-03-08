El índice de masa está diseñado para la detección de curvas de tendencia basados en cambios en el ancho de banda entre el precio máximo y mínimo. Si el ancho de banda se expande, el incremento del índice de masa, si se reduce, el índice disminuye.

El indicador de volatilidad de Chaikin representa los cambios de propagación entre los precios máximos y mínimo. Define el valor de volatilidad basado en la anchura del rango entre el máximo y mínimo.