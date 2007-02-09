Окончательный осциллятор (Ultimate oscillator ), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех стохастик-индикаторов, определенных на коротком, среднем и длинном периодах.

Длины периодов обычно находятся в соотношении 1:2:4 (удвоение) либо 1:2:3 (кратность). Периоды следует подбирать в зависимости от особенностей конкретного рынка. Рекомендуемые значения: 7-14-28 или 7-14-21.