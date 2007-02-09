CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ultimate Oscillator - индикатор для MetaTrader 4

Окончательный осциллятор (Ultimate oscillator ), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех стохастик-индикаторов, определенных на коротком, среднем и длинном периодах.

Длины периодов обычно находятся в соотношении 1:2:4 (удвоение) либо 1:2:3 (кратность). Периоды следует подбирать в зависимости от особенностей конкретного рынка. Рекомендуемые значения: 7-14-28 или 7-14-21.


Ultimate Oscillator

MA-4H MA-4H

Индикатор MA-4H показывает скользящую среднюю с выбранного тайфрейма на графике текущего таймфрейма. Пересечение двух средних встроено опционально. Внешние параметры позволяют включить вторую скользящую среднюю, чтобы увидеть их пересечения.

Volume Rate of Change - VROC Volume Rate of Change - VROC

Аналог одного из самых старых классических индикаторов ROC, только вместо цен используются объемы.

Price and Volume Trend - PVT Price and Volume Trend - PVT

Индикатор Тенденция цены и объема (Price and Volume Trend, PVT), как и индикатор Балансовый Объем (On Balance Volume, OBV), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия.

Williams' Accumulation/Distribution, W A/D - Накопление/распределение Ларри Вильямса Williams' Accumulation/Distribution, W A/D - Накопление/распределение Ларри Вильямса

Индикатор Накопление/распределение Ларри Вильямса (Williams' Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных "накопительных" движений цены и негативных "распределительных".