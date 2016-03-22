CodeBaseSeções
Tendência do Preço e Volume - PVT - indicador para MetaTrader 4

O indicador de Tendência do Preço e Volume (PVT), como o On Balance Volume (OBV), representa a soma cumulativa dos volumes de negociação calculados, considerando as variações dos preços de fechamento.



O algoritmo de cálculo é semelhante ao do indicador OBV. Mas no OBV nós somamos todo o volume diário para o valor do indicador atual quando os preços de fechamento são mais elevados, e diminui o volume todo quando os preços de fechamento são inferiores, enquanto que no PVT nós adicionamos ou diminuímos apenas uma parte do volume diário. A parte exata do volume a ser adicionado para o PVT é determinado pelo valor da variação do preço relativo ao preço de fechamento do dia anterior.


Em OBV, é somado os volumes cumulativos totais para cada período. No entanto, em PVT, o volume é multiplicado pelo coeficiente que depende da diferença entre o valor do preço de fechamento atual e o anterior. A figura abaixo mostra que o comportamento de ambos os indicadores estão bastante correlacionados:



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7061

