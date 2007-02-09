Ставь лайки и следи за новостями
Price and Volume Trend - PVT - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор Тенденция цены и объема (Price and Volume Trend, PVT), как и индикатор Балансовый Объем (On Balance Volume, OBV), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия.
Алгоритм расчета близок к индикатору OBV . Но если в случае OBV к текущему значению индикатора прибавляется весь дневной объем, когда цены закрываются выше, и вычитается весь объем, когда цены закрываются ниже, при построении PVT к текущему значению прибавляется или вычитается из него только часть дневного объема. Какая именно часть объема добавляется к PVT, определяется величиной изменения цены относительно цены закрытия предыдущего дня.
Если в индикаторе OBV происходит простое суммирование нарастающим итогом объемов за каждый период, то в индикаторе PVT объем умножается на коэффициент, который зависит от разницы между текущим закрытием и предыдущей ценой закрытия. На картинке видно, что эти индикаторы ведут себя достаточно скореллированно.
