PVT(Price and Volume Trend Indicator)는 OBV(On Balance Volume)처럼 종가의 변동을 고려하여 계산된 거래량의 누적 합계를 나타냅니다.



계산 방식은 OBV의 계사 방식과 유사합니다. 그러나 OBV에서는 종가가 높을 때 현재 지표 값에 전체 일일 거래량을 추가하고 종가가 더 낮을 때 전체 거래량을 줄이는 반면 PVT에서는 일일 거래량의 일부만 추가하거나 줄입니다. PVT에 추가될 거래량의 정확한 양은 전일 종가에 대한 상대적인 가격 변동의 가치에 의해 결정됩니다.





OBV에서는 각 기간의 누적 총 거래량이 합산됩니다. 그러나 PVT에서 거래량은 현재 종가와 이전 종가의 차이에 따라 달라지는 계수로 곱해집니다. 아래 그림은 두 지표가 상당한 상관관계가 있음을 보여줍니다.

