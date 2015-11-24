無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Price and Volume Trend - PVT - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1319
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
プライスボリュームトレンド(PVT)は、オンバランスボリューム(OBV)同様に、終値の変化を想定した上で取引量の累積値を表します。
計算方法はOBVと類似しています。OBVでは終値が高い場合は日の取引量をすべてインジケーターの値に加算し、低い場合には引きましたが、PVTでは日の取引量の一部しか加算・減算しません。PVTに加算するべきボリュームは、前日の終値に関係した価格変化の値によって決定されます。
OBVでは各期間の累積値が合計されます。一方、PVTでは、ボリュームは現在の終値とひとつ前の終値の差に依存した係数によって掛け算します。下記の図は、両方のインジケーターの挙動がきわめて相関していることを表します:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7061
Volume Rate of Change - VROC
このインジケーターは、最も古典的なインジケーターROCの類似形です。このインジケーターでは、価格の代わりにボリュームを使います。Mass Index
マスインデックスは、高値と安値によるバンド幅の変化に基づいた、トレンドの転換の検出を意図しています。バンド幅が広がれば、マスインデックスは増加し、狭まれば、マスインデックスも減少します。
Ultimate Oscillator
Larry Williams氏のアルティメットオシレーターは、短期、中期、長期の３つのストキャスティクスの加重平均です。Williams' Accumulation/Distribution, W A/D
ウィリアムズのアキュムレーション/ディストリビューション W_A/D は正の"アキュムレーション"と負の"ディストリビューション"の合計を累積したものです。