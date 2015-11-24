プライスボリュームトレンド(PVT)は、オンバランスボリューム(OBV)同様に、終値の変化を想定した上で取引量の累積値を表します。

計算方法はOBVと類似しています。OBVでは終値が高い場合は日の取引量をすべてインジケーターの値に加算し、低い場合には引きましたが、PVTでは日の取引量の一部しか加算・減算しません。PVTに加算するべきボリュームは、前日の終値に関係した価格変化の値によって決定されます。

OBVでは各期間の累積値が合計されます。一方、PVTでは、ボリュームは現在の終値とひとつ前の終値の差に依存した係数によって掛け算します。下記の図は、両方のインジケーターの挙動がきわめて相関していることを表します:

