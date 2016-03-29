代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

价格与交易量趋势 - PVT - MetaTrader 4脚本

MetaQuotes | Chinese English Русский Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
5456
等级:
(15)
已发布:
已更新:
PVT.mq4 (3.33 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

价格与交易量趋势指标 (PVT), 与量价平衡 (OBV) 指标类似, 代表交易量的累计和, 计算时考虑了收盘价格的变化。



计算算法与 OBV 指标接近。但在 OBV 里, 当收盘价收高时, 当前指标值加上全天的交易量, 而当收盘价收低时, 当前指标值减去全天的交易量, 不过在 PVT 里, 我们只加上或减去一部分全天的交易量。将要加入 PVT 的确切交易量部分, 由相对于前一日收盘价的价格变化确定。


在 OBV 里, 每个周期的累计交易量被汇总。不过, 在 PVT 里, 交易量所乘系数依据当前收盘价与前一天之间的差值。如下图片显示两个指标的行为相关性十分密切:





由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7061

HP Extrapolator HP Extrapolator

本指标使用 Hodrick-Prescott 低频率过滤器来预测未来的价格

Daily Channel Daily Channel

显示任一时区下每天简单通道

斯皮尔曼相关等级 斯皮尔曼相关等级

斯皮尔曼相关等级是一种非参数化方法, 用于统计研究现象之间的关系。在此情况下, 将会检测两组数字序列之间的实际平行度。

可替代的 Ichimoku 可替代的 Ichimoku

可替代 Ichimoku 指标是作为著名指标 Ichimoku Kinko Hyo 的替代品开发的。为了更精确的预测, 两个指标最好使用相同的时间帧 - Ichimoku Kinko Hyo 和可替代 Ichimoku。