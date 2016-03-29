请观看如何免费下载自动交易
价格与交易量趋势指标 (PVT), 与量价平衡 (OBV) 指标类似, 代表交易量的累计和, 计算时考虑了收盘价格的变化。
计算算法与 OBV 指标接近。但在 OBV 里, 当收盘价收高时, 当前指标值加上全天的交易量, 而当收盘价收低时, 当前指标值减去全天的交易量, 不过在 PVT 里, 我们只加上或减去一部分全天的交易量。将要加入 PVT 的确切交易量部分, 由相对于前一日收盘价的价格变化确定。
在 OBV 里, 每个周期的累计交易量被汇总。不过, 在 PVT 里, 交易量所乘系数依据当前收盘价与前一天之间的差值。如下图片显示两个指标的行为相关性十分密切:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7061
