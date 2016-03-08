Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Índice de Masa - indicador para MetaTrader 4
El índice de masa está diseñado para la detección de curvas de tendencia basados en cambios en el ancho de banda entre el precio máximo y mínimo. Si el ancho de banda se expande, si se reduce el incremento del índice de masa, el índice disminuye.
El índice de masa fue desarrollado por Donald Dorsey. Según D. Dorsey, la señal más importante del índice de masa debe ser un modelo especial construido por el indicador y llamado 'abultamiento de inversión'. El bulto de la inversión se forma cuando el período de índice de masa de 25, en primer lugar, supera los 27 y luego cae por debajo de los 26,5. En este caso, el cambio de precio es muy posible, por lo que, es independiente de la naturaleza general de la tendencia, es decir, en que si los precios se muevan hacia arriba, hacia abajo o fluctúen dentro del rango de trading.
Para detectar la señal exacta - para comprar o vender - producida por el bombeo de la revocación, se utiliza con frecuencia la media móvil exponencial de los precios de 9 períodos. Cuando aparece un abultamiento de la revocación, se debe comprar si la media móvil cae (dependencia del шт de vuelta) y vender si aumenta.
El indicador de volatilidad de Chaikin representa los cambios de propagación entre los precios máximos y mínimo. Define el valor de volatilidad basado en la anchura del rango entre el máximo y mínimo.Índice acumulativo de Swing - ASI
El Índice acumulativo de Swing se utiliza para analizar futuros.
El indicador es equivalente a uno de los indicadores clásicos más antiguos, ROC. Los precios son reemplazados con volúmenes en este indicador presente.Tendencia del precio y volumen - PVT
El indicator Tendencia del precio y volumen (PVT), como en el Volumend de Balance (OBV), representa la suma acumulativa de los volúmenes de comercio calculado teniendo en cuenta los cambios de precio del cierre.