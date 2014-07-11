加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
这款由 Merrill 开发的技术指标显示 М & W 波形范式，以及依据标准 ZigZag 指标的极值点绘制的支撑/阻力级别。A. Merrill 根据从上到下的顺序对 "五点" 形态进行了分类, 并创建了一个有序的分类模型 M & W 波形。它们就是:
A. Merrill 动态波形 是可以随时间而变化的模式。动态模式是前四个右侧 zigzag 射线。 在这个指标中的所有模式被认为是动态。 为提供这个条件, 波形突变 概念被人为引入 (参见以下) 并对经典 Zigzag 指标算法略加修改。
至于极值搜索算法的核心 - Zigzag，这个算法是一个 "临时的 (快速) 的决定"，肯定需要更换。因为大部分错误都与图形检测相关 NOPATTERN (参见 MyCPattern.mqh 文件中的 enum NamePattern) - 这是搜索引擎的错误。
波形进化和突变
进化 - 动态范式变化, 但依然停留在相同的波形家族。M-波形范式进化:
W-波形范式进化:
Mutation - 动态范式变化, 并移至另外的波形家族。M-波形范式突变:
W-波形范式突破:
注: 预测算法认为，早期形态进化时的突变，以及逆进化/突变是可察觉的非连续突变/进化。例如, 在形态中后期的突变。这是通过在 bit-mask enum NamePattern (参见 MyCPattern.mqh) 中选择特定数值达成的。如果您打算使用逆进化/突破 - 不要改变 enum NamePattern。
指标操作:
这款由 Merrill 开发的技术指标在图表中显示 М & W 波形范式，以及支撑/阻力级别。此指标在每根新柱线上重计算 (节省 CPU 渲染对象的时间)。所有对象名称是随机的。该指标计算按照私有 (串行) 波形进化/突变的期望，预测价格走势。此指标包含一个逆范式模型
当前版本
测试版 1.02:
搜索引擎, 经典 Zigzag;
预测模型: 级别 0 (连续进化/突变);
逆势模型: 级别 0 (算法: "我只做我所看到的，我不知道之前是什么..."。在第十一个形态出现之后开始显示统计。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7050
一款 TSI 振荡器，基于 CCI 技术指标，以彩色云图实现它自己的信号线。TSI_MACD_HTF
此 TSI_MACD 指标在输入参数中有时间帧选项。
此趋势指标形成一个 Hull 均线和它的均值之间的彩色云图。Exp_wlxBWWiseMan-2
此 Exp_wlxBWWiseMan-2 EA 基于 wlxBWWiseMan-2 信号量指标。