FivePattern

このテクニカル指標は、標準のジグザグ指標の極値で描かれたメリルのМ＆Wウェーブパターンと支持/抵抗のレベルを示します。A.メリルは、上から下にポイントの順序に基づいて五芒形状を分類し、整然とした分類モデルであるM＆W波を作成しました。それは以下のようなものです。

A. メリルによる動的パタンは時間とともに変化するパタンです。動的パターンは、最初の4つの右ジグザグ線上にあります。 この指標ではすべてのパタンが動的だと考えられています。この条件を提供するために、波の 突然変異のコンセプトが人工的に導入され（下記参照）古典的なジグザグ指標のアルゴリズムがわずかに変更されました。



極端な検索アルゴリズムの中核はジグザグですが、このアルゴリズムは、「一時的な（クイック）の決定」であり、確かに交換が必要です。エラーのほとんどは NOPATTERN パターン検出に関連付けられおり（MyCPattern.mqhファイルのNamePattern列挙を参照）検索エンジンエラーです。

波形の進化と突然変異

Evolution - 同じ波形グループにとどまる動的パターンの変化。M-波形の進化：

W-波形の進化：

Mutation - 他の波形グループへの移動を伴う動的パターンの変化。M-波形の突然変異：

W-波形の突然変化：

注意事項：予測アルゴリズムは、突然変異の結果は進化の最も若い形状で、進化/突然変異カウンタは進化/突然変異の非順次性を認識していると考えられています。例は、中・上級形状への変異です。これはenum NamePattern（MyCPattern.mqhを参照）での特定のビットマスク選択によって行われます。進化/突然変異カウンタを使用したい場合はenum NamePatternを変えてはいけません。





指標の動作：

この指標は、メリルのМ＆Wウェーブパターンと支持/抵抗のレベルを示します。指標は（オブジェクトをレンダリングする際にCPU時間を節約するため）新しい履歴バーのそれぞれに基づいて計算されます。すべてのオブジェクトの名前は、擬似ランダムです。この指標は、波のプライベート（シリアル）進化/突然変異の期待に基づいて予測価格の動きを計算します。指標には、パターンモデル効率のカウンターが含まれています。









現バージョン：

検証バージョン 1.02：

検索エンジン、古典的なジグザグ。

予測モデル：レベル0（シーケンシャル進化/突然変異）。

モデルカウンタ：レベル0（アルゴリズム：「前に何だったかはわからないので見えるもののみを使う...」。統計は11番目の形が表示された後に表示されます）。