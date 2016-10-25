コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FivePattern - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
4087
評価:
(161)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\MyObjects\
myccomment.mqh (11.84 KB) ビュー
mycarrow.mqh (14.05 KB) ビュー
myctrendline.mqh (19.78 KB) ビュー
mychline.mqh (15.54 KB) ビュー
\MQL5\Include\MyMath\Extremum\
mycextremum.mqh (26.3 KB) ビュー
\MQL5\Include\MyArrays\
myclistarrow.mqh (28.28 KB) ビュー
myclisttrendline.mqh (40.24 KB) ビュー
myclisthline.mqh (26.74 KB) ビュー
MyCListPattern.mqh (14.4 KB) ビュー
\MQL5\Include\MyMath\Pattern\
MyCPatternZigzag.mqh (60.75 KB) ビュー
MyCPattern.mqh (28.11 KB) ビュー
fivepattern.mq5 (13 KB) ビュー
fp.zip (1.24 KB)
拡大 (13) 折り畳む (13)
このテクニカル指標は、標準のジグザグ指標の極値で描かれたメリルのМ＆Wウェーブパターンと支持/抵抗のレベルを示します。A.メリルは、上から下にポイントの順序に基づいて五芒形状を分類し、整然とした分類モデルであるM＆W波を作成しました。それは以下のようなものです。

M-波形

W-波形

A. メリルによる動的パタンは時間とともに変化するパタンです。動的パターンは、最初の4つの右ジグザグ線上にあります。 この指標ではすべてのパタンが動的だと考えられています。この条件を提供するために、波の 突然変異のコンセプトが人工的に導入され（下記参照）古典的なジグザグ指標のアルゴリズムがわずかに変更されました。

極端な検索アルゴリズムの中核はジグザグですが、このアルゴリズムは、「一時的な（クイック）の決定」であり、確かに交換が必要です。エラーのほとんどは NOPATTERN パターン検出に関連付けられおり（MyCPattern.mqhファイルのNamePattern列挙を参照）検索エンジンエラーです。

波形の進化と突然変異

Evolution - 同じ波形グループにとどまる動的パターンの変化。M-波形の進化：

M波形の進化

W-波形の進化：

W波形の進化

Mutation - 他の波形グループへの移動を伴う動的パターンの変化。M-波形の突然変異：

W波形でのM波形の突然変異

W-波形の突然変化：

M波形でのW波形の突然変異

注意事項：予測アルゴリズムは、突然変異の結果は進化の最も若い形状で、進化/突然変異カウンタは進化/突然変異の非順次性を認識していると考えられています。例は、中・上級形状への変異です。これはenum NamePattern（MyCPattern.mqhを参照）での特定のビットマスク選択によって行われます。進化/突然変異カウンタを使用したい場合はenum NamePatternを変えてはいけません


指標の動作：

この指標は、メリルのМ＆Wウェーブパターンと支持/抵抗のレベルを示します。指標は（オブジェクトをレンダリングする際にCPU時間を節約するため）新しい履歴バーのそれぞれに基づいて計算されます。すべてのオブジェクトの名前は、擬似ランダムです。この指標は、波のプライベート（シリアル）進化/突然変異の期待に基づいて予測価格の動きを計算します。指標には、パターンモデル効率のカウンターが含まれています。

FivePattern


現バージョン：

検証バージョン 1.02：

検索エンジン、古典的なジグザグ。

予測モデル：レベル0（シーケンシャル進化/突然変異）。

モデルカウンタ：レベル0（アルゴリズム：「前に何だったかはわからないので見えるもののみを使う...」。統計は11番目の形が表示された後に表示されます）。

