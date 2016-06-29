FivePattern

Dieser technicsche Indikator zeigt М & W Wave Patterns von Merrill und Unterstützungs- und Widerstandslevels, die an den Extrempunkten des ZigZag Indikators gezeichnet werden. A. Merrill klassifizierte fünfteiliger Formationen basierend auf der Reihenfolge der Punkte von oben nach unten und erstellte das ordnungsmäßige Klassifizierungsmodell M & W Waves. Sie lauten:

Das dynamische Muster von A. Merrill ist das Muster, das sich im Verlauf der Zeit ändern kann. Das dynamische Muster besteht aus den ersten vier richtigen ZigZag-Strahlen. In diesem Indikator werden alle Muster als dynamisch betrachtet. Um diese Bedingung zu bieten, wurde das Konzept der Mutation der Wellen künstlich eingeführt (siehe unten) und der Algorithmus des klassischen Zigzag Indikators wurde leicht modifiziert.



Als Kern des extremen Suchalgorithmus - ZigZag, ist dieser Algorithmus eine "temporäre (schnelle) Entscheidung" und muss sicherlich ersetzt werden. Da die meisten Fehler mit der Mustererkennung verbunden sind NOPATTERN (siehe Enum NamePattern in der MyCPattern.mqh-Datei sind) - ist dies ein Fehler der Suchmaschine.

Evolution und Mutation von Wellen (Waves)

Evolution - Änderung des dynamischen Musters, das immer in der selben Wellenfamilie bleibt. Evolution von M-Wave Mustern:

Evolution von W-Wave Mustern:

Mutation - Änderung des dynamischen Musters, das dann in eine andere Wellenfamilie übergeht. Mutation von M-Wave Mustern:

Mutation von W-Wave Mustern:

Hinweis: Der Vorhersagealogrithmus berücksichtigt, dass eine Mutation in der jüngsten Form der Evolution resultiert und der Evolutions-/Mutationszähler die mögliche nichtsequentielle Mutation/Evolution beachtet. Zum Beispiel: Mutation ist in der mittleren und älteren Form. Dies geschieht durch die Auswahl bestimmter Werte in der Bitmaske Enum NamePattern (siehe MyCPattern.mqh). Möchten Sie den Evolutions-/Mutationszähler verwenden möchten - ändern sich nicht Enum NamePattern.





Indikator Ausführung:

Dieser Indikator zeigt М & W Wave Muster von Merrill und Unterstützungs- und Widerstandslevels am Chart. Der Indikator wird bei jedem neuen Historienbalken neu berechnet (um CPU Zeit beim Rendern der Objekte zu sparen). Die Namen aller Objekte sind pseudo-zufällig. Der Indikator berechnet die prognostizierten Kursbewegungen anhand der Erwartungen der privaten (seriell) Evolution/Mutation der Wellen. der Indiaktor enthält einen Zähler der Muster Modell Effizienz.









Aktuelle Version:

Testversion 1.02:

Suchmaschine, klassicher Zigzag;

Vorhersagemodell: Level 0 (sequentielle Evolution/Mutation);

Modellzähler: Level 0 (Algorithmus: "Ich zähle nur was ich sehe, ich weiß nicht, was vorher war...". Statistiken werden angezeigt, nachdem die 11. Form erscheint).