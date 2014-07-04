FivePattern

Este indicador técnico mostra os Padrões de Onda М & W por Merrill e os níveis de suporte / resistência desenhados em pontos extremos do indicador padrão ZigZag. A. Merrill classificou cinco formas de pontos com base na ordem dos pontos de cima para baixo, e criou um modelo de classificação ordenada de Ondas M & W. Aqui estão elas:

O padrão dinâmico por A. Merrill é o padrão que pode variar ao longo do tempo. O padrão dinâmico está sobre os quatro primeiros raios de ziguezague.Neste indicador todos os padrões são considerados dinâmicos. Para fornecer essa condição, o conceito de mutação de ondas foi introduzido artificialmente (ver abaixo) e o algoritmo clássico do indicador ziguezague foi ligeiramente modificado.



Quanto ao núcleo do algoritmo de busca extremo - Zigzag, esse algoritmo é uma "decisão temporária (rápida)" e, certamente, requer sua substituição. Uma vez que a maior parte dos erros estão associados a detecção de padrões NOPATTERN (Veja em enum NamePattern no arquivo MyCPattern.mqh) - este é um erro do mecanismo de busca.

Evolução e Mutação das Ondas

Evolução - Mudança do padrão dinâmico, que ainda permanece na mesma família da onda. Evolução dos padrões Onda M:

Evolução dos padrões Onda W:

Mutação - Mudança do padrão dinâmico, que então se move para outra família de onda. Mutação dos padrões da Onda M:

Mutação dos padrões da Onda W:

Nota: O Algoritmo de predição considera que uma mutação resulta na forma mais jovem da evolução, e o contador de evolução / mutação está ciente da possível mutação / evolução não-seqüencial. Por exemplo, a mutação na forma média e superior. Isto é conseguido pela seleção de valores específicos na máscara de bits enum NamePattern (ver MyCPattern.mqh). Se você quiser usar o contador de evolução / mutação - não mude enum NamePattern.





Operação do Indicador:

Este indicador mostra os padrões de ondas М & W por Merrill e os níveis de suporte / resistência em um gráfico. Este indicador é recalculado a cada nova barra do histórico (para economizar tempo de CPU no processamento de objetos). Os nomes de todos os objetos são pseudo-aleatório. O indicador calcula os movimentos de preços previstos com base nas expectativas de uma (série) de evolução / mutação de ondas privadas. o indicador inclui um contador de eficiência do modelo padrão.









Versão atual:

Versão teste 1.02:

Mecanismo de busca, Zigzag clássico;

Modelo de predição: nível 0 (evolução sequencial / mutação);

Contador modelo: nível 0 (Algoritmo: "Eu conto apenas o que eu vejo, eu não sei o que era antes ...". Estatísticas são exibidas após o aparecimento da 11ª forma).