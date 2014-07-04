CodeBaseSeções
FivePattern - indicador para MetaTrader 5

\MQL5\Include\MyObjects\
myccomment.mqh (11.84 KB) visualização
mycarrow.mqh (14.05 KB) visualização
myctrendline.mqh (19.78 KB) visualização
mychline.mqh (15.54 KB) visualização
\MQL5\Include\MyMath\Extremum\
mycextremum.mqh (26.3 KB) visualização
\MQL5\Include\MyArrays\
myclistarrow.mqh (28.28 KB) visualização
myclisttrendline.mqh (40.24 KB) visualização
myclisthline.mqh (26.74 KB) visualização
MyCListPattern.mqh (14.4 KB) visualização
\MQL5\Include\MyMath\Pattern\
MyCPatternZigzag.mqh (60.75 KB) visualização
MyCPattern.mqh (28.11 KB) visualização
fivepattern.mq5 (13 KB) visualização
fp.zip (1.24 KB)
Este indicador técnico mostra os Padrões de Onda М & W por Merrill e os níveis de suporte / resistência desenhados em pontos extremos do indicador padrão ZigZag. A. Merrill classificou cinco formas de pontos com base na ordem dos pontos de cima para baixo, e criou um modelo de classificação ordenada de Ondas M & W. Aqui estão elas:

Onda M

Onda W

O padrão dinâmico por A. Merrill é o padrão que pode variar ao longo do tempo. O padrão dinâmico está sobre os quatro primeiros raios de ziguezague.Neste indicador todos os padrões são considerados dinâmicos. Para fornecer essa condição, o conceito de mutação de ondas foi introduzido artificialmente (ver abaixo) e o algoritmo clássico do indicador ziguezague foi ligeiramente modificado.

Quanto ao núcleo do algoritmo de busca extremo - Zigzag, esse algoritmo é uma "decisão temporária (rápida)" e, certamente, requer sua substituição. Uma vez que a maior parte dos erros estão associados a detecção de padrões NOPATTERN (Veja em enum NamePattern no arquivo MyCPattern.mqh) - este é um erro do mecanismo de busca.

Evolução e Mutação das Ondas

Evolução - Mudança do padrão dinâmico, que ainda permanece na mesma família da onda. Evolução dos padrões Onda M:

Evolução da Onda M

Evolução dos padrões Onda W:

Evolução da Onda W

Mutação - Mudança do padrão dinâmico, que então se move para outra família de onda. Mutação dos padrões da Onda M:

Mutação M em W

Mutação dos padrões da Onda W:

Mutação W em M

Nota: O Algoritmo de predição considera que uma mutação resulta na forma mais jovem da evolução, e o contador de evolução / mutação está ciente da possível mutação / evolução não-seqüencial. Por exemplo, a mutação na forma média e superior. Isto é conseguido pela seleção de valores específicos na máscara de bits enum NamePattern (ver MyCPattern.mqh). Se você quiser usar o contador de evolução / mutação - não mude enum NamePattern.


Operação do Indicador:

Este indicador mostra os padrões de ondas М & W por Merrill e os níveis de suporte / resistência em um gráfico. Este indicador é recalculado a cada nova barra do histórico (para economizar tempo de CPU no processamento de objetos). Os nomes de todos os objetos são pseudo-aleatório. O indicador calcula os movimentos de preços previstos com base nas expectativas de uma (série) de evolução / mutação de ondas privadas. o indicador inclui um contador de eficiência do modelo padrão.

FivePattern


Versão atual:

Versão teste 1.02:

Mecanismo de busca, Zigzag clássico;

Modelo de predição: nível 0 (evolução sequencial / mutação);

Contador modelo: nível 0 (Algoritmo: "Eu conto apenas o que eu vejo, eu não sei o que era antes ...". Estatísticas são exibidas após o aparecimento da 11ª forma).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7050

