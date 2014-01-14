El indicador ZigZag es una serie de secciones de linea que conectan techos y suelos significativos en el gráfico del precio.



El parámetro de cambio mínimo de precio determina el porcentaje en que debe variar el precio para formar una nueva línea "Zig" o "Zag". Este indicador elimina los cambios, en el gráfico que analizamos, que son menores que el valor dado. Por lo tanto, el ZigZag sólo refleja cambios significativos.

En la mayoría de los casos, utilizamos ZigZag para facilitar la percepción de los gráficos, ya que muestra sólo los cambios y giros más importantes. También puede revelar ondas de Elliot y varias figuras de la gráfica con su ayuda.



Es importante entender que la última sección del indicador puede variar dependiendo de los cambios en los datos a analizar. Este es uno de esos indicadores, donde un cambio de precio de los títulos puede provocar un cambio en el valor anterior. Esta capacidad de corregir sus valores por los siguientes cambios en los precios, hace de ZigZag, una herramienta perfecta para el análisis de los cambios de precios que ya han ocurrido. Por lo tanto, usted no debe tratar de crear un sistema de trading basándose en el ZigZag. Es más adecuado para el análisis de datos históricos que para hacer pronósticos.