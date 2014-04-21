Реальный автор:

MetaQuotes

Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора CCI, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор TSI_CCI