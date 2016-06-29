CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

TSI_CCI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

MetaQuotes

Ein TSI Oszillator basierend auf den Werten des CCI Indikators, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Abbildung 1. Der TSI_CCI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7049

CHashArrayStringString CHashArrayStringString

Beispiel für die Implementierung eines Zeilen-Hash-Arrays mit String Key.

TSI_MACD_HTF TSI_MACD_HTF

Der TSI_MACD Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

FivePattern FivePattern

Indikator für technische Formationen von Merrill. М & W Wave Patterns by A. Merrill.

HullTrend HullTrend

Der Trendindikator wird aus einer farbigen Wolke des Hull moving average und seiner Mittelung gebildet.