TSI_CCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

MetaQuotes

Um oscilador TSI com base nos valores do indicador técnico CCI, implementado com a sua própria linha de sinal na forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador TSI_CCI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7049

