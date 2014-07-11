一款 TSI 振荡器，基于 MACD 直方图的数值，以彩色云图实现它自己的信号线。

此 TSI_MACD 指标在输入参数中有时间帧选项。

一款由 Merrill 开发的技术指标。М & W Wave Patterns by A. Merrill.

此趋势指标形成一个 Hull 均线和它的均值之间的彩色云图。